В Минске во вторник, 29 октября, была согласована дата развода войск в Петровском. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Сегодня контактная группа согласовала дату разведения сил и средств в Петровском. Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в нормандском формате", - сказал представитель России Борис Грызлов

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Об итогах сегодняшних переговоров также сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы в Facebook.

"Сегодня контактная группа получила информацию о начале разведения сил в районе Золотого. В соответствии с рамковым решением от 2016 года - следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского - при семидневном соблюдении режима тишины. За пределами этих участков ситуация безопасности остается напряженной", - сообщила она.

Раньше сообщалось о том, что в Кремле прокомментировали разведение войск в Петровском. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении.