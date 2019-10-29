Во вторник, 29 октября, прокуратура Киева совместно с СБУ задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тысяч долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ столицы.

"Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг", - говорится в сообщении.

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Во время передачи 40 тысяч долларов госслужащего задержали. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении в предварительной квалификацией ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

Раньше сообщалось о том, что под Киевом задержали патрульного-коррупционера. А также в Днепре разгорелся коррупционный скандал