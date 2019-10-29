Дело Майдана: Рябошапка назначил руководителя департамента [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка принял важное решение. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой ГПУ.
Известно, что генпрокурор назначил руководителей департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в отношении участников Революции Достоинства.
На должность начальника Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины назначен Виктор Мисяк, на должность заместителя начальника департамента - Алексей Донской.
Раньше сообщалось о том, что Рябошапка создает Офис генпрокурора и стратегическое управление. А также Рябошапка уволил заместителя прокурора Львовской области.
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