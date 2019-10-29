В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на разведение войск на Донбассе. Там назвали разведение "сигналом надежды".

В ведомстве отметили, что в течение пяти лет на востоке Украины бушует конфликт, а

Разведения сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, реальный прогресс на пути к миру возможен, - считают в МИД Германии.

Раньше сообщалось о том, что в Минске договорились о разведении сил в Петровском. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении войск.



