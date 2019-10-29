Разведение войск на Донбассе: в Германии прокомментировали ситуацию [ Редактировать ]
Германия и Украина / Фото: "Цензор"
В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на разведение войск на Донбассе. Там назвали разведение "сигналом надежды".
В ведомстве отметили, что в течение пяти лет на востоке Украины бушует конфликт, а
Разведения сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, реальный прогресс на пути к миру возможен, - считают в МИД Германии.
Раньше сообщалось о том, что в Минске договорились о разведении сил в Петровском. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении войск.
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