Обмен пленными: в ОБСЕ заявили о подготовке [ Редактировать ]
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик выступил с важным заявлением. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Могу сказать, что это очень серьезная работа. Здесь, на заседаниях ТКГ в Минске, мы хотим подготовить действительно большой обмен", - сказал Сайдик.
"Следует работать по каждому конкретному лицу для того, чтобы определить его будущую судьбу", - добавил он.
Раньше сообщалось о том, что Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными. А также смотрите, кого включили в списки на обмен.
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