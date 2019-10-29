Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик выступил с важным заявлением. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Могу сказать, что это очень серьезная работа. Здесь, на заседаниях ТКГ в Минске, мы хотим подготовить действительно большой обмен", - сказал Сайдик.

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"Следует работать по каждому конкретному лицу для того, чтобы определить его будущую судьбу", - добавил он.

Раньше сообщалось о том, что Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными. А также смотрите, кого включили в списки на обмен.