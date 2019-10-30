В Одесской области в селе Василевка Беляевского района четверо детей заболели гепатитом А. Об этом сообщает пресс-служба регионального лабораторного центра.

Отмечается, что на минувшей неделе зарегистрировано групповую заболеваемость вирусным гепатитом А среди учащихся школы.

"Всего заболело 4 детей, у 2-х больных диагноз подтвержден клинико-биохимически. В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество зараженных гепатитом в Чернигове возросло, а также в Украине запретили лекарства от гепатита.