Под Одессой четверо детей заболели гепатитом [ Редактировать ]
В Одесской области в селе Василевка Беляевского района четверо детей заболели гепатитом А. Об этом сообщает пресс-служба регионального лабораторного центра.
Отмечается, что на минувшей неделе зарегистрировано групповую заболеваемость вирусным гепатитом А среди учащихся школы.
"Всего заболело 4 детей, у 2-х больных диагноз подтвержден клинико-биохимически. В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что количество зараженных гепатитом в Чернигове возросло, а также в Украине запретили лекарства от гепатита.
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