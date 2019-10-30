"Сегодня индустрия находится под большим прессингом. Во всем мире, будь то США, Великобритания, Китай или Индия, проблемы металлургического производства практически одинаковые, - сказал во время первого международного инвестиционного форума "RE: THINK. Invest in Ukraine" в Мариуполе генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков. - Главное - отношение общества и государства к промышленности".

По словам руководителя металлургической компании, страны индустриально успешные отличаются от стран неуспешных - отношением общества и государства к индустрии.

"Там, где общество и государство считают, что их роль только в контроле и наказании - промышленность исчезает. Там, где общество и государство являются полноправными партнерами не только контролирующими, но и помогающими развивать и продвигать тему экологии, там индустрия развивается и достигает успехов. Нужно вместе быть партнерами в этом развитии. Наша компания и города к этому готовы. Уверен, что и общество, и государство тоже к этому готовы", - подчеркнул Юрий Рыженков.

Сегодня в рамках международного инвестиционного форума "RE: THINK. Invest in Ukraine" в Мариуполе генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков и мэры Мариуполя Вадим Бойченко, Запорожья Владимир Буряк и Кривого Рога Юрий Вилкул подписали Меморандумы об устойчивом "зеленом" развитии городов, которые предусматривают совместные действия компании и муниципалитетов в сфере улучшения экологической ситуации в этих трех городах.