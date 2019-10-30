Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал про проект по детенизации рынков сигарет и алкоголя. Об этом пишет "Экономическая правда".

"Есть такой полиграфкомбинат "Украина" - это предприятие выпускает акцизные марки. За последние несколько лет количество заказанных марок уменьшилось в два раза. Что-то мне подсказывает, что это не связано с тем, что украинцы стали меньше пить или курить", - сказал он.

По мнению Дубилета, это связано с тем, что значительная часть продукции "переехала" в тень.

Если вывести "на свет" хотя бы половину теневого рынка сигарет и алкоголя, то это принесет в бюджет дополнительно 5-10 млрд грн в год.

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"Но еще более важно, что украинцы будут меньше травиться или даже умирать от некачественной продукцией, разлитой непонятно где", - добавил Дубилет.

По его словам, в правительстве запустили проект, в рамках которого различными методами попытаются снова сделать этот рынок "белым".

Он подчеркнул, что сейчас до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.

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"Во-первых, думаем обновить акцизную марку, чтобы ее было сложнее подделать. Во-вторых, нам нужно наладить работу с силовыми органами, чтобы они работали с теми магазинами, которые торгуют незаконной продукцией", - пояснил министр.

По словам Дубилета, "все эти адреса, имена известны, просто нужна политическая воля".

"В-третьих, обсуждаем возможность реализации концепции track and trace, то есть, сделать так, чтобы путь подакцизной продукции можно было в электронной форме отследить с момента производства до момента продажи", - добавил он.

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