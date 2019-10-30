В Украине переименовали населенные пункты [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В среду, 30 октября, Верховная Рада Украины переименовала четыре населенных пункта. В частности, парламент одобрил 4 проекта постановлений, передает "РБК-Украина".
Соответственно:
- село Островки Маневицкого района Волынской области переименовали в село Острова;
- село Рачки Немировского района Винницкой области - в Подольское;
- село Бирки Сокольского района Львовской области - в Борок;
- село Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области - в Мазярню-Каранскую.
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