В среду, 16 октября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1035-2 о лишении депутатов выплат за прогулы. За документ проголосовали 265 парламентариев, передает "РБК-Украина".

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее подчеркивал, что за пропуски заседаний Верховной Рады без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а заработную плату оставят. Корниенко отмечал, что средства на депутатские полномочия - достаточно немалые и даже больше заработной платы.

Читайте также В Верховной Раде назначили новый состав ЦИК

Так, в случае, если депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату Рады расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о материальной ответственности военных.