Бургеры и чипсы: британка похудела на 70 кг (фото) [ Редактировать ]
Жительница Великобритании похудела на 73 килограмма. Об этом сообщает The Sun.
Известно, что женщина ела только бургеры и чипсы на протяжении 15 лет. Британка весила 127 килограммов.
Англичанка утверждает, что не отказалась от любимых гамбургеров и чипсов. Женщина начала использовать нежирное мясо и низкокалорийное масло.
Также она начала заниматься плаваньем, ездит на велосипеде и занимается в тренажерном зале. По словам англичанки, сейчас она чувствует себя более здоровой, счастливой и уверенной в себе.
Раньше сообщалось о том, что 133-килограммовая женщина похудела в два раза. А также российский актер похудел на 100 кг
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