Жительница Великобритании похудела на 73 килограмма. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что женщина ела только бургеры и чипсы на протяжении 15 лет. Британка весила 127 килограммов.

Англичанка утверждает, что не отказалась от любимых гамбургеров и чипсов. Женщина начала использовать нежирное мясо и низкокалорийное масло.

Также она начала заниматься плаваньем, ездит на велосипеде и занимается в тренажерном зале. По словам англичанки, сейчас она чувствует себя более здоровой, счастливой и уверенной в себе.

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