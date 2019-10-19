Британский парламент проголосовала за то, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если позже законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда".

Поправку поддержали 322 депутата, против проголосовали 306 депутатов.

Поправка обязывает Бориса Джонсона написать письмо в Брюссель с просьбой продлить срок действия Brexit до 31 января следующего года.

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Отметим, что в сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставляет премьера просить о новой отсрочке Brexit.

Раньше сообщалось о том, что премьер Великобритании готовится к противостоянию с парламентом. А также Бориса Джонсона обвинили в домогательствах.