Антикоррупционный суд Украины вынес свой первый приговор. Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.

Суд признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в декларирование недостоверной информации.

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"Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор. Он стал обвинительным", - сказано в сообщении..

Согласно решению, судью оштрафовали на 51 тысячу гривен.

Раньше сообщалось о том, что под Киевом задержали патрульного-коррупционера. А также в Днепре разгорелся коррупционный скандал.