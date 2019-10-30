Высший антикоррупционный суд объявил первый приговор [ Редактировать ]
Антикоррупционный суд Украины вынес свой первый приговор. Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.
Суд признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в декларирование недостоверной информации.
"Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор. Он стал обвинительным", - сказано в сообщении..
Согласно решению, судью оштрафовали на 51 тысячу гривен.
Раньше сообщалось о том, что под Киевом задержали патрульного-коррупционера. А также в Днепре разгорелся коррупционный скандал.
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