В Пакистане в одном из вагонов поезда Tezgam взорвался газовый баллон пассажира. В результате погибли по меньшей мере 62 человека, сообщает Geo TV.

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Известно, что пострадал один вагон бизнес-класса и два эконом-класса. Большинство людей погибли, когда выпрыгивали из горящего поезда. Жертв пожара планируют опознавать при помощи анализа ДНК.

В вагонах ехали более 200 человек.

Ранее сообщалось, что мужчина застрял на вершине трубы и умер.