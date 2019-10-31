Мужчина случайно взорвал поезд с сотнями людей: погибли 62 человека [ Редактировать ]
В Пакистане в одном из вагонов поезда Tezgam взорвался газовый баллон пассажира. В результате погибли по меньшей мере 62 человека, сообщает Geo TV.
Известно, что пострадал один вагон бизнес-класса и два эконом-класса. Большинство людей погибли, когда выпрыгивали из горящего поезда. Жертв пожара планируют опознавать при помощи анализа ДНК.
В вагонах ехали более 200 человек.
Ранее сообщалось, что мужчина застрял на вершине трубы и умер.
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