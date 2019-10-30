В США студентка возвращалась с вечеринки в костюме героини фильма ужасов и попала в ДТП, сообщает The Huffington Post.

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По пути домой девушка попала в ДТП, ее машина столкнулась с выбежавшим на дорогу оленем. По данным полиции, она не пострадала. Однако, прибывшие на место сотрудники были шокированы внешним видом студентки.

Полицейские подумали, что фейковая кровь на лице и костюме - настоящая, и что ей срочно нужна медицинская помощь. Позже выяснилось, что девушка отделалась лишь синяком на ноге.

Фото: @SidwWolfe

Ранее сообщалось, что мужчина застрял на вершине трубы и умер.