Мужчина застрял на вершине трубы и умер [ Редактировать ]
В Англии 50-летний мужчина залез на 82-метровую трубу бывшей хлопчатобумажной фабрики, свесился с нее и погиб. Об этом сообщает издание The Mirror.
Известно, что мужчина застрял наверху дымохода и повис вверх ногами. Он залез по установленной для ремонтных работ временной лестнице, которая начиналась на высоте 4,5 метра над землей.
Когда мужчину удалось снять с постройки, врачи констатировали его смерть.
Ранее сообщалось, что мужчина умер спустя несколько часов после свадьбы.
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