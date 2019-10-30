В Англии 50-летний мужчина залез на 82-метровую трубу бывшей хлопчатобумажной фабрики, свесился с нее и погиб. Об этом сообщает издание The Mirror.

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Известно, что мужчина застрял наверху дымохода и повис вверх ногами. Он залез по установленной для ремонтных работ временной лестнице, которая начиналась на высоте 4,5 метра над землей.

Когда мужчину удалось снять с постройки, врачи констатировали его смерть.

Ранее сообщалось, что мужчина умер спустя несколько часов после свадьбы.