В среду, 30 октября, в Житомирской области поезд наехал на 81-летнего мужчину, который с велосипедом переходил пути в неустановленном месте.

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Предварительно установлено, что электропоезд сообщением Львов - Киев-Пассажирский, двигаясь в направлении столицы, совершил наезд на мужчину, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте с велосипедом в руках.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Выясняются все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что мужчина случайно взорвал поезд с сотнями людей.