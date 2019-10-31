По всей Украине уже включили отопление, только в Херсонской области еще нету тепла в домах. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.

По состоянию на 31 октября, к отоплению подключены 75,9% объектов социального фонда и 68,4% жилых домов.

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Среди жилого фонда самые большие показатели имеют Винницкая (99,3%), Житомирская (99,7%), Хмельницкая (96,8), Черкасская (98,5%) области и Киев (98,7%).

Ранее сообщалось, где уже включили отопление, а также мы писали о том, что тарифы на воду подняли.