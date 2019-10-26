В субботу, 26 октября, стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на отопление и горячую воду в течение всего отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

По словам Пантелеева, городские власти намерены расширять программы энергоэффективности для жилых домов, которые позволят снизить стоимость услуг КП "Киевтеплоэнерго".

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"Наша цель - сдерживать стоимость посредством повышения энергоэффективности на уровне отдельных жилых домов и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города. Путем организационных мероприятий по полгода уменьшены теплопотери на сетях на 2%, этот показатель значительно возрастет после завершения ремонтной кампании и положительно скажется на экономике теплоснабжающей компании "Киевтеплоэнерго", - сказал Пантелеев.

Ранее сообщалось, где уже включили отопление, а также мы писали о том, что тарифы на воду подняли.