Тарифы на отопление: в КГГА сделали заявление [ Редактировать ]
В субботу, 26 октября, стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на отопление и горячую воду в течение всего отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева
По словам Пантелеева, городские власти намерены расширять программы энергоэффективности для жилых домов, которые позволят снизить стоимость услуг КП "Киевтеплоэнерго".
"Наша цель - сдерживать стоимость посредством повышения энергоэффективности на уровне отдельных жилых домов и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города. Путем организационных мероприятий по полгода уменьшены теплопотери на сетях на 2%, этот показатель значительно возрастет после завершения ремонтной кампании и положительно скажется на экономике теплоснабжающей компании "Киевтеплоэнерго", - сказал Пантелеев.
Ранее сообщалось, где уже включили отопление, а также мы писали о том, что тарифы на воду подняли.
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