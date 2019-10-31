Почему опасно отвечать на неизвестные номера [ Редактировать ]
Когда нам звонит незнакомый номер мы и не догадываемся, чем это может обернуться. На такие номера лучше всего не отвечать.
Кто это может звонить
Чаще всего это недобросовестные компании, которые забирают у своих партнеров базу клиентов. Этим способом пользуются для рекламы, и рассчитан он на доверчивых и невнимательных пользователей.
Иногда бывали случаи, что это звонили черные коллекторы. И их не волновало, что вы не должны денег.
Что можно сделать
Не перезванивать. Так с вашего телефона могут списать деньги за звонок. Средства с карт, привязанным к номеру, они снять не смогут. Также, можно просто вбить в поисковую строку последовательность цифр, но есть и специальные сайты с базами мошенников и рекламщиков.
Ранее мы сообщали о том, какая область осталась без тепла.
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