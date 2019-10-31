Родительские субботы - это дни особого поминовения усопших. В этот период на Литургии читаются молитвы об умерших православных христианах, совершаются заупокойные богослужения.

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2 ноября также выпадает родительская суббота.

Что обязательно нужно сделать в родительскую субботу 2 ноября:

1. Помянуть усопших

2. Поставить свечу за умерших

3. Посетить богослужение

4. Прочитать поминальные молитвы

5. Посетить кладбище

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