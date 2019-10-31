Дмитриевская родительская суббота 2 ноября: что обязательно нужно сделать [ Редактировать ]
Родительские субботы - это дни особого поминовения усопших. В этот период на Литургии читаются молитвы об умерших православных христианах, совершаются заупокойные богослужения.
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2 ноября также выпадает родительская суббота.
Что обязательно нужно сделать в родительскую субботу 2 ноября:
1. Помянуть усопших
2. Поставить свечу за умерших
3. Посетить богослужение
4. Прочитать поминальные молитвы
5. Посетить кладбище
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