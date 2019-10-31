Чем полезна тыква [ Редактировать ]
Популярный осенний овощ - тыква - имеет множество полезных свойств. Так, диетологи рассказали, что добавить этот продукт в свой рацион обязаны все люди, ведь это настоящий кладезь питательных веществ.
Употребление тыквы способствует повышению иммунитета и защищает от развития некоторых заболеваний. Это полезное качество тыквы обеспечивается высоким уровнем бета-каротина, преобразующегося в организме в витамин А, который действует как антиоксидант. Данный витамин препятствует развитию болезней органов зрения, кожи, печени.
Кроме того, в тыкве содержится клетчатка. Мягкие волокна тыквы набухают в желудке, создавая ощущение быстрого насыщения и позволяя тем самым лучше контролировать количество пищи, не переедать и не набирать веса. Кроме того, волокна тыквы абсорбируют и выводят из организма токсины.
При индивидуальной непереносимости и при употреблении в большом количестве (больше 200-300 граммов в день) тыква может вызвать нарушение пищеварения, тошноту и запоры.
Также не стоит забывать, что тыква в печеном или вареном виде отличается высоким гликемическим индексом, то есть, обладает свойством резко повышать уровень сахара в крови. При диабете и предиабете, избыточном весе есть такую тыкву диетолог не рекомендует.
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