Одуванчик является очень ценным растением, которое часто используют в различных рецептах народной медицины. В ход идут все части цветка - листья, корни, сок и, конечно, сами соцветия. Именно из спелых корзинок и готовят одуванчиковое варенье.

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Чаще всего варенье из одуванчиков применялось при таких заболеваниях, как:

анемия;

гипертония;

гепатит и другие болезни печени;

слабый иммунитет;

проблемы с работой жкт;

суставные недуги - артрит, ревматизм и подагра;

желчнокаменная болезнь.

Благодаря своим мощным антиоксидантным качествам, одуванчик и варенье из него является профилактическим средством при множестве серьёзных недугов, включая онкологию.

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