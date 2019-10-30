Кому полезно есть варенье из одуванчиков [ Редактировать ]
Одуванчик является очень ценным растением, которое часто используют в различных рецептах народной медицины. В ход идут все части цветка - листья, корни, сок и, конечно, сами соцветия. Именно из спелых корзинок и готовят одуванчиковое варенье.
Чаще всего варенье из одуванчиков применялось при таких заболеваниях, как:
- анемия;
- гипертония;
- гепатит и другие болезни печени;
- слабый иммунитет;
- проблемы с работой жкт;
- суставные недуги - артрит, ревматизм и подагра;
- желчнокаменная болезнь.
Благодаря своим мощным антиоксидантным качествам, одуванчик и варенье из него является профилактическим средством при множестве серьёзных недугов, включая онкологию.
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