В четверг, 31 октября, парламент одобрил проект постановления "Об увольнении с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания", передает "РБК-Украина".

За постановление проголосовали 313 депутатов. Таким образом, в Раде уволила трех членов Нацрады.

Изначально предлагалось, чтобы постановление вступило в силу с момента назначения парламентом на вакантные должности членов Нацрады. Однако с голоса была внесена правка, согласно которой постановление вступило в силу с момента принятия.

"В соответствии с пунктом 20 статьи 85 Конституции Украины и статей 4, 5 закона "О Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" уволить с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания Герасимьюк Ольгу Владимировну, Ильяшенко Александра Борисовича, Черныша Олега Николаевича в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий", - говорится в тексте постановления.

Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил члена НКРЭКУ.