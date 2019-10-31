В парламенте уволили членов Национальной рады [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, парламент одобрил проект постановления "Об увольнении с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания", передает "РБК-Украина".
За постановление проголосовали 313 депутатов. Таким образом, в Раде уволила трех членов Нацрады.
Изначально предлагалось, чтобы постановление вступило в силу с момента назначения парламентом на вакантные должности членов Нацрады. Однако с голоса была внесена правка, согласно которой постановление вступило в силу с момента принятия.
"В соответствии с пунктом 20 статьи 85 Конституции Украины и статей 4, 5 закона "О Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" уволить с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания Герасимьюк Ольгу Владимировну, Ильяшенко Александра Борисовича, Черныша Олега Николаевича в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий", - говорится в тексте постановления.
Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил члена НКРЭКУ.
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