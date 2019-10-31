Астролог назвал важнейшую дату ноября: что нужно сделать всем знакам зодиака [ Редактировать ]
В ноябре украинцев ждет редкостное явление - символическое новолуние, апофеозом месяца станет 11-12 число. Об этом рассказал астролог Влад Росс, пишет "Главред".
Самой важной датой месяца станет 11 ноября - в этот день всем знакам зодиака стоит планировать и загадывать самое важное и лучшее - задуманное скоро может воплотиться в жизнь.
"12 числа будет полнолуние, а 11-го - Меркурий в сочетании с Солнцем. Такой период считается символическим новолунием. Он бывает очень редко…", - отметил эксперт.
Астролог добавил, что можно будет увидеть в телескоп, как Меркурий будет проходить по диску Солнца.
Росс подчеркнул, что подобное явление в следующий раз ожидается через 10 лет, поэтому 11 ноября станет важнейшей датой ноября 2019.
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