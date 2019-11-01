В Киеве уже сутки ищут девушку с синими волосами [ Редактировать ]
В Киеве пропала 15-летняя девушка. Известно, что она ушла на учебу и не вернулась. Об этом сообщает "Киев. Оперативный".
"Внимание! # Разыскивается ребенок! Акинина Радмила Олеговна, 06.09.2004 г.р., прож.: Г. Киев, ул. Туполева, 15д
31.10.2019 года ушла на учебу и до сих пор не вернулась", говорится в сообщении.
Приметы: на вид 15 лет, рост 158 см, среднего телосложения, волосы крашеные в синий цвет (длина ниже плеч), глаза голубые, лицо круглое, нос проколот по середине "пирсинг"
Одета: черные джинсы, черную обувь, желтая куртка, кофта "толстовка" или белого или черного цвета.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве вторые сутки ищут парня. А также 11-летний мальчик пропал без вести
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