В Киеве разыскивают 18-летнего Егора Минчука. Парень вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщает Информатор.

Последний раз Егора видели 25 октября в 05:30, когда он уходил из дома. Приметы: рост 175 сантиметров, волосы короткие и темные, глаза карие.

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Был одет: джинсы, темно-синяя куртка Jack Wolfskin, черные кроссовки Reebok.

"Егор, если ты видишь это, мы очень ждем тебя и любим. Возвращайся домой" - написала его мама. Если вы видели пропавшего и знаете, где он находится, просим сообщить его маме по номеру (098)-295-89-67

Ранее сообщалось о том, что 11-летний мальчик пропал без вести.