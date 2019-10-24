Ищут вторые сутки: 11-летний мальчик пропал без вести [ Редактировать ]
Уже вторые сутки подряд в Одесской области вторые сутки ищут 11-летнего Александра Шмалько из села Старая Кульна Подольского района, который пропал 23 октября. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Мальчик вышел из дома около 15.00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 11-13 лет, рост 140-145 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
Был одет: синий свитер, спортивные штаны с белыми полосками, кроссовки.
Если кому известно местонахождение ребенка, просят сообщить в Подольский отдел полиции по телефонам: (04862) 4-20-20, 050-554-20-20, (04862) 4-20-21 или на спецлинию 102.
Ранее сообщалось, что под Одессой в жуткой аварии пострадали дети, а также в Харькове школьников заставили строить сад.
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