Уже вторые сутки подряд в Одесской области вторые сутки ищут 11-летнего Александра Шмалько из села Старая Кульна Подольского района, который пропал 23 октября. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Мальчик вышел из дома около 15.00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 11-13 лет, рост 140-145 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

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Был одет: синий свитер, спортивные штаны с белыми полосками, кроссовки.

Если кому известно местонахождение ребенка, просят сообщить в Подольский отдел полиции по телефонам: (04862) 4-20-20, 050-554-20-20, (04862) 4-20-21 или на спецлинию 102.

Ранее сообщалось, что под Одессой в жуткой аварии пострадали дети, а также в Харькове школьников заставили строить сад.