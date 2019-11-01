Погода на выходные: украинцы шокированы прогнозом [ Редактировать ]
На выходных, 2-3 ноября, погода в Украине улучшится, ожидается повышение температуры воздуха. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.
По данным синоптика, холодный антициклон отступит, поэтому температура воздуха начнет расти. В западных областях завтра возможны небольшие дожди. Уже в субботу температура воздуха в большинстве областей повысится до +6...+11 градусов. На востоке будет еще прохладно, днем +3...+6 градусов. Однако ночью ожидается сильное похолодание до -2...-8 градусов.
Кроме того, на выходных в большинстве регионов ожидается сильный южный ветер, который может усиливаться до штормовых порывов.
В Киеве на выходных будет облачно, но без существенных осадков. В субботу температура воздуха будет держаться в пределах +5...+8 градусов. В воскресенье в столице также стоит ожидать сильный ветер, также вероятен дождь. Температура воздуха в воскресенье поднимется до +10...+12 градусов.
Ранее сообщалось, что в Карпатах "ударили" заморозки.
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