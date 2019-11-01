Финансирование терроризма: Рада приняла важный законопроект [ Редактировать ]
Верховная Рада Украина в пятницу, 2 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
"За" него проголосовали 278 депутатов.
О чем данный законопроект?
Законопроект №2179 разработан, поскольку Украина как государство, которое намерено вступить в Евросоюз, должна привести свою правовую систему по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в соответствие с европейскими критериями, - сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа".
Законом вводится общепринятая терминология в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в международную.
Раньше сообщалось о том, что в Раде приняли закон о наказании за незаконное обогащение
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