Наступающий 2020 год - високосный. Он "приходит" один раз в четыре года. В этот период мы проживаем 366 дней в году. О том, что говорят приметы и, что категорически запрещено делать в этот период пишет 24tv.ua.

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Что категорически нельзя делать в високосный год?

Покупать или продавать животных;

Венчаться и делать свадьбу (только в отдельные дни);

Начинать собственное дело;

Менять работу;

Покупать жилье;

Беременеть и рожать детей;

Рассказывать кому-то о своих делах;

Сеять и сажать.

Народные приметы в високосный год

В високосный год нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит.

Когда воют собаки - не к добру. Если же вы услышали их вой, тогда скажите: "Вся семья при мне (имена членов вашей семьи). Аминь".

Не подбирайте с земли круглые предметы - не к добру.

Если у девушки начнутся первый раз критические дни, то об этом нельзя никому говорить из женского пола (подруге, сестре или бабушке). Иначе украдут ее женское счастье. Исключением является мама, с которой можно поделиться этой радостью.

Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала. Придя в лес, надо произнести: "Високосный год, оставь себе плохое, а мне дай взять дорогое. Аминь".

Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.

Для ребенка, родившегося 29 февраля, в документах о рождении рекомендуется записать дату 28 февраля или 1 марта.

По возможности, не стоит менять место работы и жительства.

В високосный год нельзя колядовать.

Не нужно продавать большое имущество и ценные вещи.

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