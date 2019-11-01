Високосный год 2020: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
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Наступающий 2020 год - високосный. Он "приходит" один раз в четыре года. В этот период мы проживаем 366 дней в году. О том, что говорят приметы и, что категорически запрещено делать в этот период пишет 24tv.ua.
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Что категорически нельзя делать в високосный год?
- Покупать или продавать животных;
- Венчаться и делать свадьбу (только в отдельные дни);
- Начинать собственное дело;
- Менять работу;
- Покупать жилье;
- Беременеть и рожать детей;
- Рассказывать кому-то о своих делах;
- Сеять и сажать.
Народные приметы в високосный год
- В високосный год нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит.
- Когда воют собаки - не к добру. Если же вы услышали их вой, тогда скажите: "Вся семья при мне (имена членов вашей семьи). Аминь".
- Не подбирайте с земли круглые предметы - не к добру.
- Если у девушки начнутся первый раз критические дни, то об этом нельзя никому говорить из женского пола (подруге, сестре или бабушке). Иначе украдут ее женское счастье. Исключением является мама, с которой можно поделиться этой радостью.
- Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала. Придя в лес, надо произнести: "Високосный год, оставь себе плохое, а мне дай взять дорогое. Аминь".
- Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.
- Для ребенка, родившегося 29 февраля, в документах о рождении рекомендуется записать дату 28 февраля или 1 марта.
- По возможности, не стоит менять место работы и жительства.
- В високосный год нельзя колядовать.
- Не нужно продавать большое имущество и ценные вещи.
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