Под Киевом из детского центра пропали два мальчика: приметы [ Редактировать ]
В Киево-Святошинском районе в селе Петропавловское из центра психологичческой реабилитации детей "Отчий дом пропали двое несовершеннолетних мальчиков. На данный момент их место нахождение неизвестно, передает пресс-служба полиции области.
Так, 1 ноября 15-летний Владислав Грицай и 9-летний Никита Жеведь пропали из центра.
Приметы Владислава: на вид 15 лет, рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное, глаза голубые, волосы светло-русые, короткие.Был одет в куртку серого цвета, синие джинсы и шапку серого цвета.
Приметы Никиты: на вид 10 лет, рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы светло-русые, короткие. Был одет в куртку серого цвета, синие джинсы, шапку голубого цвета и кроссовки черного цвета.
Ранее сообщалось, что в Киеве ищут девушку с синими волосами.
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