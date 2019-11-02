В Киево-Святошинском районе в селе Петропавловское из центра психологичческой реабилитации детей "Отчий дом пропали двое несовершеннолетних мальчиков. На данный момент их место нахождение неизвестно, передает пресс-служба полиции области.

Так, 1 ноября 15-летний Владислав Грицай и 9-летний Никита Жеведь пропали из центра.

Приметы Владислава: на вид 15 лет, рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное, глаза голубые, волосы светло-русые, короткие.Был одет в куртку серого цвета, синие джинсы и шапку серого цвета.

Приметы Никиты: на вид 10 лет, рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы светло-русые, короткие. Был одет в куртку серого цвета, синие джинсы, шапку голубого цвета и кроссовки черного цвета.

Ранее сообщалось, что в Киеве ищут девушку с синими волосами.