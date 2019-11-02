Под Хмельницким в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист [ Редактировать ]
В Полонном (Хмельницкая область) случилось ДТП, в котором пострадал 15-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Авария произошла по улице Леси Украинки. По предварительной информации, местный подросток, за рулем мотоцикла "Лифан", столкнулся с автомобилем "Москвич" под управлением 66-летнего пенсионера.
В аварии парень получил перелом бедра и госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
Ранее сообщалось, что BMW с тремя детьми "влетел" в столб, а также под Житомиром на ходу загорелся поезд.
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