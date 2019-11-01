BMW с тремя детьми "влетел" в столб (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 1 ноября, в Днепре на Набережной Победы, под Южным мостом, случилось жуткое ДТП: BMW "влетел" в столб. Отмечается, что в машине находились трое детей. Их всех госпитализировали, передает "Информатор".
По предварительной информации, водитель ехал по набережной со стороны центра, не справился с управлением и врезался в столб. На место вызвали спасателей, полицию и скорую помощь.
Медики достали пострадавших из авто. Детей госпитализировали в областную детскую больницу с травмами разной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что под Житомиром на ходу загорелся поезд, а также в Луцке автомобиль задавил 10-летнего ребенка.
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