В пятницу, 1 ноября, в Днепре на Набережной Победы, под Южным мостом, случилось жуткое ДТП: BMW "влетел" в столб. Отмечается, что в машине находились трое детей. Их всех госпитализировали, передает "Информатор".

По предварительной информации, водитель ехал по набережной со стороны центра, не справился с управлением и врезался в столб. На место вызвали спасателей, полицию и скорую помощь.

Медики достали пострадавших из авто. Детей госпитализировали в областную детскую больницу с травмами разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что под Житомиром на ходу загорелся поезд, а также в Луцке автомобиль задавил 10-летнего ребенка.