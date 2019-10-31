Под Житомиром на ходу загорелся поезд (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, во время очередного рейса дизель-поезда Житомир-Коростень случился пожар. Видео загоревшегося на ходу пассажирского поезда было опубликовано на странице dtp.ua в Instagram.
"Дизель" начал гореть на ходу. Аварийная остановка, эвакуация пассажиров. Подробности неизвестны", - сказано в тексте сообщения.
На видео видно, как из одного из вагонов вырывается вверх сноп искр и пламени, паники среди пассажиров не наблюдалось.
В комментариях к этой информации указано, что пострадавших вследствие инцидента не было, но официально это пока не подтверждено.
Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнула квартира, а также пожар унес жизнь пенсионерки.
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