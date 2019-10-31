В Киевской области в четверг, 31 октября, произошел несчастный случай. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных происшествий в Украине.

В одном из жилых домов прогремел мощный взрыв, который разрушил часть здания. ЧП случилось около 5:40.

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Как выяснилось, из-за неправильной эксплуатации газового котла вспыхнула газовоздушная смесь. Вследствие взрыва рухнула часть конструкции здания.

Пострадавшего пенсионера с термическими ожогами разной степени госпитализировали.

Раньше сообщалось о том, что на заводе в Днепре прогремел мощный взрыв. А также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.