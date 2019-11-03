В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В воскресенье, 3 ноября, в связи с сильным ветром в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Так, по данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен желтый уровень опасности.
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