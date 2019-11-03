В воскресенье, 3 ноября, в связи с сильным ветром в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также Погода в Украине на 3 ноября: что обещают синоптики

Так, по данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Также читайте прогноз погоды на ноябрь.