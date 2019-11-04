В Ривне пассажирский автобус "слетел" с шасси [ Редактировать ]
Фото: mashyna.com.ua
В воскресенье, 3 ноября, в Ривне на улице Соборной, неподалеку Дома офицеров, случилось ДТП. Так, известно, что задняя часть автобуса слетела с основания, передают местные СМИ.
Очевидцы ДТП также сообщают, что автобус вез детей.
Детали и причины происшествия пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Ривне пьяный водитель задавил патрульных, а также в Днепре произошло серьезное ДТП.
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