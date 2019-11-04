Лунный гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Во вторник, 5 ноября, Луна будет пребывать в знаке Водолей. Этот день будет одним из опасных. Есть большая вероятность, что все планы будут легко реализовываться. Но также важно помнить о незаконченных делах. Важно включить критическое мышление и не поддаваться на провокации.
Также необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям.
В деловой сфере начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.
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