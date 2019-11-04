Во вторник, 5 ноября, Луна будет пребывать в знаке Водолей. Этот день будет одним из опасных. Есть большая вероятность, что все планы будут легко реализовываться. Но также важно помнить о незаконченных делах. Важно включить критическое мышление и не поддаваться на провокации.

Также необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям.

В деловой сфере начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.

Также читайте лунный календарь стрижек на ноябрь 2019.