Xiaomi рекордно снизила цену на популярную модель [ Редактировать ]
Всемирно известный производитель техники, компания Xiaomi выступила с важным заявлением. Руководство компании приняло решение снизить цену на смартфон Redmi Note 8 Pro. Об этом сообщает ilenta.com.
Почему подешевел смартфон?
Решение о снижении цены было принято в рамках подготовки к большой распродаже в Китае "11.11".
Сколько стоит смартфон?
Цена Redmi Note 8 Pro на китайском рынке составляла 270 долларов (6700 гривен).
Сейчас стоимость гаджета снизили на 15 долларов.
Раньше сообщалось о том, что Xiaomi шокировала новинкой с камерой в 108 Мп. А также в Xiaomi раскрыли планы по захвату мира.
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Рodrobnosti.ua сообщали, что Xiaomi не выпустит прошивку MIUI 11. Также мы делали обзор долгожданной новинки от Xiaomi - Redmi Note 7.
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