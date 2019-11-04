Всемирно известный производитель техники, компания Xiaomi выступила с важным заявлением. Руководство компании приняло решение снизить цену на смартфон Redmi Note 8 Pro. Об этом сообщает ilenta.com.

Почему подешевел смартфон?

Решение о снижении цены было принято в рамках подготовки к большой распродаже в Китае "11.11".

Сколько стоит смартфон?

Цена Redmi Note 8 Pro на китайском рынке составляла 270 долларов (6700 гривен).

Сейчас стоимость гаджета снизили на 15 долларов.

Раньше сообщалось о том, что Xiaomi шокировала новинкой с камерой в 108 Мп. А также в Xiaomi раскрыли планы по захвату мира.

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