После того, как Xiaomi заявила об отмене серии смартфонов Xiaomi Mi Max и Xiaomi Mi Note, эти модели начали падать в цене – продавцы стараются как можно быстрее избавиться от неликвидного товара. Вследствие этого цена на Mi Max 3 упала до минимального уровня.

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Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти теперь предлагается за 175 долларов на площадке JD.com. Стоит отметить, что на старте продаж Xiaomi просила 245 долларов.

Цена на смартфон Mi Max 3 упала до 175 долларов (1299 иен) Фото: IXBT

Mi Max 3 является фаблетом, оснащается 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, двойной фотокамерой с разрешением 5 МП и 12 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 МП, а также аккумуляторной батареей емкостью 5500 мАч. Работает смартфон на платформе Snapdragon 636.

Новинка выглядит достаточно привлекательно даже несмотря на то, что в Украине ввели новый налог на посылки из-за границы, который недавно снизили до 100 евро. Но цена все равно выглядит весьма привлекательной на фоне конкурирующих предложений.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что Xiaomi не выпустит прошивку MIUI 11. Также мы делали обзор долгожданной новинки от Xiaomi - Redmi Note 7.