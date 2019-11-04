Україна вимагає від Росії показати захоплені кораблі [ Редактировать ]
Ноту з вимогою вказати координати українських катерів, затриманих під час інциденту в Керченській протоці направило до Росії МЗС України. Про це повідомив очільник відомства Вадим Пристайко.
Нагадаю, 25 листопада минулого року українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" направлялися з Чорного до Азовського моря були обстріляні і захоплені російськими військовими у Керченській протоці. Тоді в полон потрапили 24 українські моряки.
"Я хотів би подивитися, коли ми отримаємо ці кораблі, чи залишилися наслідки обстрілів цих кораблів. Чи якраз ця затримка пов'язана з тим, що вони поступово ремонтуються і зникають дири від обстрілів наших кораблів. Ніяких затримок з нашого боку тут немає, наші військові готові в будь-яку точку прибути і забрати наші кораблі", - говорить Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.
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