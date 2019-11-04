Ноту з вимогою вказати координати українських катерів, затриманих під час інциденту в Керченській протоці, до Росії направило МЗС України.

Про це повідомив очільник відомства Вадим Пристайко. Нагадаю, 25 листопада минулого року російські військові в Керченській протоці обстріляли й захопили українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу". Тоді в полон потрапили 24 українські моряки. Додому їх повернули лише через дев'ять місяців.

"Я хотів би подивитися, коли ми отримаємо ці кораблі, чи залишилися наслідки обстрілів цих кораблів. Чи якраз ця затримка пов'язана з тим, що вони поступово ремонтуються і зникають дири від обстрілів наших кораблів. Ніяких затримок з нашого боку тут немає, наші військові готові в будь-яку точку прибути і забрати наші кораблі", - говорить Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.