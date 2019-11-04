Год без Гандзюк: Зеленский пообещал наказать виновных [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибшей активистки Екатерины Гандзюк и пообещал наказать всех виновных. Соответствующую публикацию глава государства сделал в Facebook.
"Год без Екатерины Гандзюк. Всех заказчиков будет найдены и наказаны. Обещаю", написал Зеленский.
Напомним, 31 июля 2018 году на Екатерину Гандзюк напали при выходе из ее дома. Злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой. В результате Гандзюк получила 40% ожогов тела, несколько месяцев лежала в больнице и перенесла несколько тяжелых операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.
Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства
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