Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибшей активистки Екатерины Гандзюк и пообещал наказать всех виновных. Соответствующую публикацию глава государства сделал в Facebook.

"Год без Екатерины Гандзюк. Всех заказчиков будет найдены и наказаны. Обещаю", написал Зеленский.

Напомним, 31 июля 2018 году на Екатерину Гандзюк напали при выходе из ее дома. Злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой. В результате Гандзюк получила 40% ожогов тела, несколько месяцев лежала в больнице и перенесла несколько тяжелых операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства