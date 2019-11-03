Следствие по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк продолжается в пределах пяти уголовных производствах. Об этом заявил глава Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

Также он сообщил, что основной версией мотивов организации убийства Екатерины Гандзюк является ее деятельность касательно расследований подпала леса и хищения бюджетных средств. Кроме того, Тиводар отметил, что в заказе преступления подозревают не одного человека.

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ГПУ передала на досудебное расследование дело, касающееся возможной служебной халатности полицейских, которые в начальном этапе занимались делом по нападением на Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 году на Екатерину Гандзюк напали при выходе из ее дома. Злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой. В результате Гандзюк получила 40% ожогов тела, несколько месяцев лежала в больнице и перенесла несколько тяжелых операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Ранее сообщалось, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк.