Хранение боеприпасов: Зеленский подписал соответствующий указ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.
Также правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.
Министерство обороны Украины должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.
Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 31 октября парламент принял постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская область), г. Калиновка (Винницкая область), г. Балаклея (Харьковская область), г. Сватово (Луганская область), г. Кривой Рог (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 год". Ее возглавил председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о судебной реформе. А также Зеленский представил губернатора Тернопольской области.
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