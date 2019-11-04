Во вторник, 5 ноября, наступит хороший и удачный Лунный день. В этот период начнется все новое. Также это касается наших предков. Это период, когда у человека обостряется кармическая и родовая память, приходят воспоминания из прошлых жизней.

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Во вторник, 5 ноября, категорически противопоказаны: ненависть и лень.

Что надеть? Цвет индиго, глубокий синий и фиолетовый цвет.

Аромат дня - аромат зеленого яблока

Талисманы - аквамарин, жемчуг, опал. Металл - платина, олово.

Что есть? Гречневая каша с маслом и фасолевый суп.

Чем заняться дома? Хорошо поливать и опрыскивать комнатные растения.

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