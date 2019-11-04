Лунный календарь на 5 ноября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Во вторник, 5 ноября, наступит хороший и удачный Лунный день. В этот период начнется все новое. Также это касается наших предков. Это период, когда у человека обостряется кармическая и родовая память, приходят воспоминания из прошлых жизней.
Во вторник, 5 ноября, категорически противопоказаны: ненависть и лень.
Что надеть? Цвет индиго, глубокий синий и фиолетовый цвет.
Аромат дня - аромат зеленого яблока
Талисманы - аквамарин, жемчуг, опал. Металл - платина, олово.
Что есть? Гречневая каша с маслом и фасолевый суп.
Чем заняться дома? Хорошо поливать и опрыскивать комнатные растения.
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