Україна вимагає повернути захоплені у Керченській протоці катера [ Редактировать ]
Ноту з вимогою вказати координати українських катерів, затриманих під час інциденту в Керченській протоці, до Росії направило МЗС України, - про це повідомив очільник відомства Вадим Пристайко.
Нагадаємо, торік 25 листопада військові Федерації в Керченській протоці обстріляли й захопили українські військові кораблі "!Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу". Тоді полонили двадцятьох 24 моряків. Додому їх повернули лише через 9 місяців.
"Я хотів би подивитися, коли ми отримаємо ці кораблі - чи залишилися наслідки обстрілів цих кораблів. Чи якраз ця затримка пов'язана з тим, що вони поступово ремонтуються і зникають діри від обстрілів наших кораблів. Ніяких затримок з нашого боку тут немає, наші військові готові в будь-яку точку прибути і забрати наші кораблі", - наголосив Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.
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