США выходят из "климатического" соглашения [ Редактировать ]
США / Фото: Study.ru
В Соединенных Штатах Америки официально уведомили Организацию Объединенных Наций о выходе из Парижского соглашения по климату 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.
Были также названы сроки выхода из соглашения - в течении года.
Читайте также Импичмент Трампа: в США запустили процедуру
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что страна все равно продолжит проводить Исследование в области зеленой энергетики и пользоваться возобновляемыми источниками энергии.
Раньше сообщалось о том, что США расширили санкции против Ирана. А также Дональд Трамп рассказал об отношениях с Украиной
по теме
Prev Next
31 октября 2019 08:00
Россия в G7: в США приняли резолюцию о запрете
В США приняли важное решение об участии России в G7
24 октября 2019 09:58
В США требуют публикации связанных с Украиной документов
Государственный департамент США обязали опубликовать документы
05 ноября 2019 08:28
День апостола Якова: приметы и суеверия
5 ноября в Украине отмечают день апостола Якова