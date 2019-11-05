В Соединенных Штатах Америки официально уведомили Организацию Объединенных Наций о выходе из Парижского соглашения по климату 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

Были также названы сроки выхода из соглашения - в течении года.

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что страна все равно продолжит проводить Исследование в области зеленой энергетики и пользоваться возобновляемыми источниками энергии.

Раньше сообщалось о том, что США расширили санкции против Ирана. А также Дональд Трамп рассказал об отношениях с Украиной