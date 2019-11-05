В США увеличили санкции против Ирана. Так, министерство финансов включило в список санкций девять человек из окружения верховного лидера страны аятолла Али Хаменеи, а также генеральный штаб Вооруженных сил Ирана.

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Отмечается, что люди, попавшие в список санкций, причастные к нападениям на американские объекты за рубежом, а также к убийствам и пыткам граждан Ирана.

"Среди тех, кто попал под санкции - сын Моджтаба Хаменеи, начальник иранского генштаба генерал Мохаммад Багери, руководитель администрации Мохаммад Хаменеи Голпаегани, а также Вахид Хаганиан, которого называют "правой рукой" иранского лидера", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против агрессоров из Ирана.